Які недоліки в деклараціях можуть стати на заваді для призначення на посаду публічної служби — список

Українцям назвали найпоширеніші недоліки в деклараціях кандидатів на посади.

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що встановлення за результатами спеціальної перевірки недостовірних відомостей у декларації на понад 302 800 гривень може стати перешкодою для призначення на посаду публічної служби.

«Проте такі неточності в декларації не завжди є свідченням недоброчесності кандидата на посаду. Часто негативний висновок спеціальної перевірки НАЗК щодо призначення на посаду стає наслідком незнання правил заповнення декларації, недбалості або неуважності кандидата», - заявили у відомстві.

НАЗК зібрало найпоширеніші недоліки в деклараціях кандидатів на посади.

- Некоректні відомості про членів сім’ї: кандидати на посади вказують у декларації осіб як членів сім’ї, хоча, відповідно до вимог декларування, вони такими не вважаються.

Перелік осіб, які вважаються членами сім’ї, визначено ст. 1 та приміткою до ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Втім кандидати часто в якості членів сім’ї декларують батьків, з якими спільно не проживають, братів чи сестер та інших родичів - без належних підстав. Водночас вони не вказують відомості про майно та доходи зазначених родичів, що у підсумку під час спеціальної перевірки НАЗК розцінює як ознаки недостовірного декларування.

- Недекларування інформації про майно та доходи членів сім’ї: кандидати на посади часто не зазначають у декларації інформацію про майно та доходи членів сім’ї. Як наслідок, НАЗК сприймає таку інформацію як ту, що містить неправдиві відомості.

НАЗК звертає увагу, що за відсутності у кандидата інформації про доходи та майно члена сім’ї, він має обрати у відповідних полях декларації опцію «член сім’ї не надав інформацію».

- Недекларування інформації про майно та доходи кандидата на посаду: часто декларанти не зазначають у декларації відомостей про дохід від продажу нерухомого майна або транспортного засобу, який він придбав та продав протягом одного звітного періоду.

Крім того, кандидати на посаду не завжди вказують у декларації майно, яке належало їм на останній день звітного періоду, але було продане чи передане до моменту подання декларації. Це часто стосується корпоративних прав та транспортних засобів.

- Розбіжності між задекларованою вартістю майна та його вартістю, зазначеною в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та правовстановлюючих документах.

- Розбіжності у вартості транспортних засобів з інформацією в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Такі випадки є надзвичайно поширеними та є наслідком неуважності при реєстрації угоди стосовно транспортного засобу чи його продажу “за довіреністю”, коли зазначені дії щодо транспортного засобу здійснюється довіреною особою власника.

Уникненню проблем при проходженні спеціальної перевірки допоможе зазначення у документах, що подаються для реєстрації транспортного засобу, його реальної ринкової вартості.

- Розбіжності у відомостях про розмір доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, з інформацією в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом. Нерідко це стосується інформації про доходи членів сім’ї або доходи кандидата на посаду, який не обіймає посаду, на яку поширюються обмеження щодо суміщення та сумісництва.

- Зазначення відомостей про грошові активи та/або інші об’єкти, що належать декларанту або членам його сім’ї, які перевищують отримані ними із законних джерел доходи.

В цьому випадку зазначається, що НАЗК перевіряє відомості про активи кандидата на посаду, використовуючи інформацію про оподатковувані доходи декларанта та членів його сім’ї від Державної податкової служби України з 1998 року. Кандидат на посаду може надати суб’єкту призначення (ініціатору спеціальної перевірки) документально підтверджену інформацію про інші джерела доходу, такі як спадщина, подарунки тощо.

