Какие недостатки в декларациях могут помешать назначению на должность публичной службы — список

11:30, 7 октября 2025
Украинцам назвали самые распространенные недостатки в декларациях кандидатов на должности.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что установление по результатам специальной проверки недостоверных сведений в декларации на сумму свыше 302 800 гривен может стать препятствием для назначения на должность публичной службы.

«Однако такие неточности в декларации не всегда являются свидетельством недобросовестности кандидата на должность. Часто отрицательное заключение специальной проверки НАЗК относительно назначения на должность становится следствием незнания правил заполнения декларации, небрежности или невнимательности кандидата», — сообщили в ведомстве.

НАЗК собрало самые распространенные недостатки в декларациях кандидатов на должности:

- Некорректные сведения о членах семьи: Кандидаты указывают в декларации лиц как членов семьи, хотя, согласно требованиям декларирования, они таковыми не считаются.

Перечень лиц, считающихся членами семьи, определен статьей 1 и примечанием к статье 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Однако кандидаты часто декларируют в качестве членов семьи родителей, с которыми не проживают совместно, братьев, сестер и других родственников — без достаточных оснований. При этом они не указывают сведения об имуществе и доходах этих родственников, что в итоге НАЗК рассматривает как признаки недостоверного декларирования.

- Недекларирование информации об имуществе и доходах членов семьи: Кандидаты часто не указывают в декларации информацию об имуществе и доходах членов семьи. В результате НАЗК расценивает такую информацию как содержащую недостоверные сведения.

Агентство обращает внимание, что если у кандидата отсутствует информация о доходах и имуществе члена семьи, он должен выбрать в соответствующих полях декларации опцию «член семьи не предоставил информацию».

- Недекларирование информации об имуществе и доходах самого кандидата: Часто декларанты не указывают в декларации сведения о доходе от продажи недвижимости или транспортного средства, которое было приобретено и продано в течение одного отчетного периода.

Кроме того, кандидаты не всегда указывают имущество, которое принадлежало им на последний день отчетного периода, но было продано или передано до подачи декларации. Это часто касается корпоративных прав и транспортных средств.

- Расхождения между задекларированной стоимостью имущества и стоимостью, указанной в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и правоустанавливающих документах.

- Несоответствия стоимости транспортных средств данным Единого государственного реестра транспортных средств.

Такие случаи очень распространены и являются следствием невнимательности при регистрации сделки по транспортному средству или его продаже «по доверенности», когда соответствующие действия осуществляет доверенное лицо владельца.

Избежать проблем при прохождении специальной проверки поможет указание в документах, подаваемых для регистрации транспортного средства, его реальной рыночной стоимости.

- Расхождения в сведениях о размере дохода от предпринимательской деятельности с информацией из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах доходов, начисленных налоговым агентом.

Нередко это касается информации о доходах членов семьи или самого кандидата, который не занимает должность, на которую распространяются ограничения относительно совмещения и совместительства.

- Указание сведений о денежных активах и/или других объектах, принадлежащих декларанту или членам его семьи, которые превышают полученные ими из законных источников доходы.

В этом случае НАЗК проверяет сведения об активах кандидата, используя данные о налогооблагаемых доходах декларанта и членов его семьи, полученные от Государственной налоговой службы Украины с 1998 года.

Кандидат может предоставить субъекту назначения (инициатору специальной проверки) документально подтвержденную информацию о других источниках дохода, таких как наследство, подарки и т. п.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
