На Черкащині викрили чоловіка, який керував спільнотою, де повідомляли місця вручення повісток ТЦК

Чоловік керував Telegram-групою, де поширювали інформацію про місця, де вручали повістки, і маршрути руху працівників ТЦК.

Фото: chk.gp.gov.ua

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру 26-річному жителю Черкаського району, який керував Telegram-групою, де поширювали інформацію про місця на Канівщині, де вручали повістки, і маршрути руху працівників ТЦК. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

«Поширення таких даних давало мешканцям можливість уникати зустрічей із працівниками центрів комплектування та поліції, що створювало передумови для ухилення від виконання військового обов’язку», - заявили у прокуратурі.

Інтернет-спільнота мала антимобілізаційний характер, і наразі її діяльність заблоковано.

У прокуратурі додали, що тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

