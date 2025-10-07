В Черкасской области разоблачили мужчину, который управлял сообществом, где сообщали места вручения повесток ТЦК

Мужчина руководил Telegram-группой, где распространяли информацию о местах, где вручали повестки, и маршрутах движения сотрудников ТЦК.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении 26-летнему жителю Черкасского района, который управлял Telegram-группой, где распространяли информацию о местах в Каневском районе, где вручали повестки, и маршрутах движения работников ТЦК. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

«Распространение таких данных давало жителям возможность избегать встреч с сотрудниками центров комплектования и полиции, что создавало предпосылки для уклонения от выполнения воинской обязанности», — заявили в прокуратуре.

Интернет-сообщество имело антимобилизационный характер, и в настоящее время его деятельность заблокирована.

В прокуратуре добавили, что теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

