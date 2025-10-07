Як діяти роботодавцю у разі нещасного випадку через російський обстріл — Пенсійний фонд пояснив

Якщо на підприємстві стався нещасний випадок в результаті ворожого обстрілу, роботодавець також має терміново повідомити про це відповідні органи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України нагадав, що у разі нещасного випадку або професійного захворювання, у тому числі внаслідок ворожих обстрілів, роботодавець зобов’язаний оперативно повідомити відповідні органи.

Згідно зі статтею 8 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», кожен нещасний випадок на підприємстві підлягає обов’язковому повідомленню та розслідуванню.

Як діяти роботодавцю

Протягом однієї доби з моменту події суб’єкт господарювання має письмово або електронною поштою подати повідомлення (за формою, визначеною додатком 2 до Порядку, затвердженого постановою Кабміну № 337 від 17 квітня 2019 року) до таких органів:

територіального органу Державної служби України з питань праці;

територіального органу Пенсійного фонду України за місцем, де стався нещасний випадок;

військової адміністрації, або місцевої держадміністрації чи органу місцевого самоврядування;

первинної профспілкової організації (або уповноваженого працівниками представника з охорони праці);

галузевої профспілки вищого рівня або, за її відсутності, територіального профоб’єднання.

Дії закладу охорони здоров’я

Окремо, протягом тієї ж доби, медичний заклад, до якого доставлено постраждалого, зобов’язаний направити екстрене повідомлення (за формою додатка 1 того ж Порядку).

Це повідомлення надсилається:

територіальному органу Держпраці;

територіальному органу Пенсійного фонду України;

підприємству, де працює потерпілий.

Пенсійний фонд наголошує: оперативне інформування про такі випадки є обов’язковою вимогою законодавства і дозволяє своєчасно забезпечити розслідування, соціальний захист та страхові виплати потерпілим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.