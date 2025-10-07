Практика судів
Як діяти роботодавцю у разі нещасного випадку через російський обстріл — Пенсійний фонд пояснив

20:19, 7 жовтня 2025
Якщо на підприємстві стався нещасний випадок в результаті ворожого обстрілу, роботодавець також має терміново повідомити про це відповідні органи.
Пенсійний фонд України нагадав, що у разі нещасного випадку або професійного захворювання, у тому числі внаслідок ворожих обстрілів, роботодавець зобов’язаний оперативно повідомити відповідні органи.

Згідно зі статтею 8 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», кожен нещасний випадок на підприємстві підлягає обов’язковому повідомленню та розслідуванню.

Як діяти роботодавцю

Протягом однієї доби з моменту події суб’єкт господарювання має письмово або електронною поштою подати повідомлення (за формою, визначеною додатком 2 до Порядку, затвердженого постановою Кабміну № 337 від 17 квітня 2019 року) до таких органів:

  • територіального органу Державної служби України з питань праці;
  • територіального органу Пенсійного фонду України за місцем, де стався нещасний випадок;
  • військової адміністрації, або місцевої держадміністрації чи органу місцевого самоврядування;
  • первинної профспілкової організації (або уповноваженого працівниками представника з охорони праці);
  • галузевої профспілки вищого рівня або, за її відсутності, територіального профоб’єднання.

Дії закладу охорони здоров’я

Окремо, протягом тієї ж доби, медичний заклад, до якого доставлено постраждалого, зобов’язаний направити екстрене повідомлення (за формою додатка 1 того ж Порядку).

Це повідомлення надсилається:

  • територіальному органу Держпраці;
  • територіальному органу Пенсійного фонду України;
  • підприємству, де працює потерпілий.

Пенсійний фонд наголошує: оперативне інформування про такі випадки є обов’язковою вимогою законодавства і дозволяє своєчасно забезпечити розслідування, соціальний захист та страхові виплати потерпілим.

Пенсійний фонд ПФУ

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

