Як діяти роботодавцю у разі нещасного випадку через російський обстріл — Пенсійний фонд пояснив

Пенсійний фонд України нагадав, що у разі нещасного випадку або професійного захворювання, у тому числі внаслідок ворожих обстрілів, роботодавець зобов’язаний оперативно повідомити відповідні органи.
Згідно зі статтею 8 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», кожен нещасний випадок на підприємстві підлягає обов’язковому повідомленню та розслідуванню.
Як діяти роботодавцю
Протягом однієї доби з моменту події суб’єкт господарювання має письмово або електронною поштою подати повідомлення (за формою, визначеною додатком 2 до Порядку, затвердженого постановою Кабміну № 337 від 17 квітня 2019 року) до таких органів:
Дії закладу охорони здоров’я
Окремо, протягом тієї ж доби, медичний заклад, до якого доставлено постраждалого, зобов’язаний направити екстрене повідомлення (за формою додатка 1 того ж Порядку).
Це повідомлення надсилається:
Пенсійний фонд наголошує: оперативне інформування про такі випадки є обов’язковою вимогою законодавства і дозволяє своєчасно забезпечити розслідування, соціальний захист та страхові виплати потерпілим.
