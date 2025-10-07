Как действовать работодателю в случае несчастного случая из-за российского обстрела — объяснил Пенсионный фонд

Пенсионный фонд Украины напомнил, что в случае несчастного случая или профессионального заболевания, в том числе вследствие вражеских обстрелов, работодатель обязан оперативно уведомить соответствующие органы.
Согласно статье 8 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании», каждый несчастный случай на предприятии подлежит обязательному уведомлению и расследованию.
Как действовать работодателю
В течение одних суток с момента происшествия субъект хозяйствования должен письменно или по электронной почте подать уведомление (по форме, определенной приложением 2 к Порядку, утвержденному постановлением Кабмина № 337 от 17 апреля 2019 года) в следующие органы:
Действия учреждения здравоохранения
Отдельно, в течение тех же суток, медицинское учреждение, в которое доставлен пострадавший, обязано направить экстренное уведомление (по форме приложения 1 того же Порядка).
Это уведомление направляется:
Пенсионный фонд подчеркивает: оперативное информирование о таких случаях является обязательным требованием законодательства и позволяет своевременно обеспечить расследование, социальную защиту и страховые выплаты пострадавшим.
