Как действовать работодателю в случае несчастного случая из-за российского обстрела — объяснил Пенсионный фонд

Если на предприятии произошёл несчастный случай в результате вражеского обстрела, работодатель также обязан срочно сообщить об этом соответствующим органам.

Пенсионный фонд Украины напомнил, что в случае несчастного случая или профессионального заболевания, в том числе вследствие вражеских обстрелов, работодатель обязан оперативно уведомить соответствующие органы.

Согласно статье 8 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании», каждый несчастный случай на предприятии подлежит обязательному уведомлению и расследованию.

Как действовать работодателю

В течение одних суток с момента происшествия субъект хозяйствования должен письменно или по электронной почте подать уведомление (по форме, определенной приложением 2 к Порядку, утвержденному постановлением Кабмина № 337 от 17 апреля 2019 года) в следующие органы:

территориальный орган Государственной службы Украины по вопросам труда;

территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту, где произошел несчастный случай;

военную администрацию, либо местную госадминистрацию или орган местного самоуправления;

первичную профсоюзную организацию (или уполномоченного работниками представителя по охране труда);

отраслевой профсоюз высшего уровня либо, при его отсутствии, территориальное профобъединение.

Действия учреждения здравоохранения

Отдельно, в течение тех же суток, медицинское учреждение, в которое доставлен пострадавший, обязано направить экстренное уведомление (по форме приложения 1 того же Порядка).

Это уведомление направляется:

территориальному органу Госслужбы по вопросам труда;

территориальному органу Пенсионного фонда Украины;

предприятию, где работает пострадавший.

Пенсионный фонд подчеркивает: оперативное информирование о таких случаях является обязательным требованием законодательства и позволяет своевременно обеспечить расследование, социальную защиту и страховые выплаты пострадавшим.

