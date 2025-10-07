У Держпраці пояснили, хто має право на оплату лікарняного

Усі застраховані особи мають право на виплати за лікарняним, але їхній розмір різниться залежно від тривалості страхового стажу.

Право на отримання страхових виплат у разі тимчасової втрати працездатності мають усі застраховані особи. До цієї категорії належать громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства та члени їхніх сімей, які постійно проживають на території України. Про це повідомили у Держпраці.

Застрахованою особою вважається фізична особа, яка відповідно до чинного законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Це може бути людина, яка працює за трудовим договором, гіг-контрактом, іншим цивільно-правовим договором або на інших законних підставах — незалежно від форми власності підприємства чи організації.

За таких осіб сплачується або сплачувався єдиний соціальний внесок, що забезпечує їх право на соціальні виплати у разі хвороби чи непрацездатності.

Особи, які мають страховий стаж понад 8 років, отримують 100% оплату лікарняних.

Водночас незалежно від стажу повну компенсацію мають окремі пільгові категорії громадян. До них належать постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (1–3 категорії), ветерани війни, члени сімей загиблих військовослужбовців, донори, а також інші категорії, визначені законодавством, як-от донори та «Дія Сіті» гіг-спеціалісти.

Такі гарантії спрямовані на забезпечення соціального захисту та підтримку тих, хто тимчасово втратив можливість працювати.

