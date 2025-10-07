Практика судів
У Держпраці пояснили, хто має право на оплату лікарняного

22:36, 7 жовтня 2025
Усі застраховані особи мають право на виплати за лікарняним, але їхній розмір різниться залежно від тривалості страхового стажу.
Право на отримання страхових виплат у разі тимчасової втрати працездатності мають усі застраховані особи. До цієї категорії належать громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства та члени їхніх сімей, які постійно проживають на території України. Про це повідомили у Держпраці.

Застрахованою особою вважається фізична особа, яка відповідно до чинного законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Це може бути людина, яка працює за трудовим договором, гіг-контрактом, іншим цивільно-правовим договором або на інших законних підставах — незалежно від форми власності підприємства чи організації.

За таких осіб сплачується або сплачувався єдиний соціальний внесок, що забезпечує їх право на соціальні виплати у разі хвороби чи непрацездатності.

Особи, які мають страховий стаж понад 8 років, отримують 100% оплату лікарняних.

Водночас незалежно від стажу повну компенсацію мають окремі пільгові категорії громадян. До них належать постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (1–3 категорії), ветерани війни, члени сімей загиблих військовослужбовців, донори, а також інші категорії, визначені законодавством, як-от донори та «Дія Сіті» гіг-спеціалісти.

Такі гарантії спрямовані на забезпечення соціального захисту та підтримку тих, хто тимчасово втратив можливість працювати.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

