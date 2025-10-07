В Гоструда объяснили, кто имеет право на оплату больничного

Все застрахованные лица имеют право на выплаты по больничному, но их размер отличается в зависимости от продолжительности страхового стажа.

Право на получение страховых выплат при временной потере трудоспособности имеют все застрахованные лица. К этой категории относятся граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства и члены их семей, постоянно проживающих на территории Украины. Об этом сообщили в Гоструда.

Застрахованным лицом считается физическое лицо, которое в соответствии с действующим законодательством подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию.

Это может быть человек, работающий по трудовому договору, гиг-контракту, другому гражданско-правовому договору или на других законных основаниях — независимо от формы собственности предприятия или организации.

За таких лиц уплачивается или уплачивался единый социальный взнос, обеспечивающий их право на социальные выплаты при болезни или нетрудоспособности.

Лица, имеющие страховой стаж более 8 лет, получают 100% оплату больничных.

В то же время, независимо от стажа, полную компенсацию имеют отдельные льготные категории граждан. К ним относятся пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (1–3 категории), ветераны войны, члены семей погибших военнослужащих, доноры, а также другие категории, определенные законодательством, например доноры и «Действие Сити» гиг-специалисты.

