САП повідомила про наявність 19 вакантних посад

Документи на вакантні посади у САП приймаються з 8 до 22 жовтня.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що 8 жовтня розпочинається прийом документів для участі в конкурсі на заміщення 19 вакантних посад, а саме:

1) в управлінні процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді:

– прокурор першого відділу (4 посади, з них 2 тимчасово вакантні);

– прокурор другого відділу (3 посади, з них 1 тимчасово вакантна);

– прокурор третього відділу (4 посади, з них 2 тимчасово вакантні);

– прокурор четвертого відділу (3 посади, з них 1 тимчасово вакантна);

– прокурор п’ятого відділу (2 посади);

2) у відділі організаційного, правового та інформаційно-аналітичного забезпечення:

– прокурор відділу (2 посади);

3) у відділі внутрішнього контролю:

– прокурор відділу (1 посада).

До участі в конкурсі запрошуються особи, які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 Закону України «Про прокуратуру».

Не допускаються до участі в конкурсі особи:

– які, відповідно до п. 3-1 розд. ХІІІ Закону України «Про прокуратуру», протягом п’яти років до дня набрання чинності Законом України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII працювали (проходили службу), незалежно від тривалості, у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах;

– щодо яких є інформація про існування обмежень для призначення на посади прокурорів, встановлених ч. 6 ст. 27 Закону України «Про прокуратуру», а також Законами України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції».

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають до Конкурсної комісії в електронному або особисто в паперовому вигляді такі документи:

– письмову заяву про участь у відкритому конкурсі (додаток 1 до Регламенту);

– копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

– анкету кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу (додаток 2 до Регламенту) із вклеєною фотокарткою (3,5 х 4,5 см) та автобіографію;

– копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатком), а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

– копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, виданого відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

– копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування станом на момент оголошення конкурсу для підтвердження наявності стажу роботи в галузі права не менше п’яти років;

– довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (100-2/о);

– письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про особу з метою оцінки її готовності до роботи на посаді прокурора та проведення стосовно неї спеціальної перевірки (додаток 3 до Регламенту);

– заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання (додаток 4 до Регламенту);

– копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

– декларацію доброчесності і родинних зв’язків (додаток 5 до Регламенту).

У письмовій заяві про участь у відкритому конкурсі особа вказує пріоритетну посаду (посади), на яку (які) претендує, а також потребу у врахуванні результатів попередніх тестувань, пройдених в межах конкурсу до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, проведеного в поточному році.

Сформований пакет документів кандидатами подається з 8 до 22 жовтня 2025 року.

Особистий прийом документів здійснюватиметься в робочі дні з 09:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-Б, аудиторія 106.

Документи також приймаються в електронній формі на адресу електронної пошти Конкурсної комісії: [email protected].

Кожен електронний документ має бути збережено окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються прізвище, ініціали та рік народження особи, яка подає документи, назва документа (зразок: «Петренко І.І. 1975. Копія паспорта громадянина України»).

Відскановані копії документів повинні бути якісно виготовлені, доступні для читання, повно й чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

Особа засвідчує правильність електронних документів, які вона надсилає, кваліфікованим електронним підписом.

Загальний розмір файлів, які відправляються на адресу електронної пошти Конкурсної комісії не може перевищувати 20 мегабайт.

