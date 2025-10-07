САП сообщила о наличии 19 вакантных должностей

Документы на вакантные должности в САП принимаются с 8 по 22 октября.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что 8 октября начинается прием документов для участия в конкурсе на замещение 19 вакантных должностей, а именно:

в управлении процессуального руководства, поддержания публичного обвинения и представительства в суде:

– прокурор первого отдела (4 должности, из них 2 временно вакантные);

– прокурор второго отдела (3 должности, из них 1 временно вакантная);

– прокурор третьего отдела (4 должности, из них 2 временно вакантные);

– прокурор четвертого отдела (3 должности, из них 1 временно вакантная);

– прокурор пятого отдела (2 должности);

в отделе организационного, правового и информационно-аналитического обеспечения:

– прокурор отдела (2 должности);

в отделе внутреннего контроля:

– прокурор отдела (1 должность).

К участию в конкурсе приглашаются лица, которые соответствуют требованиям, определенным в статье 27 Закона Украины «О прокуратуре».

Не допускаются к участию в конкурсе лица:

– которые, согласно п. 3-1 разд. XIII Закона Украины «О прокуратуре», в течение пяти лет до дня вступления в силу Закона Украины «О прокуратуре» от 14.10.2014 №1697-VII работали (проходили службу), независимо от продолжительности, в специально уполномоченных подразделениях по борьбе с коррупцией в органах прокуратуры, Министерства внутренних дел Украины, налоговой милиции, Службы безопасности Украины, Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины и таможенных органах;

– в отношении которых имеется информация о существовании ограничений для назначения на должности прокуроров, установленных ч. 6 ст. 27 Закона Украины «О прокуратуре», а также Законами Украины «Об очищении власти» и «О предотвращении коррупции».

Лица, выразившие желание принять участие в конкурсе, подают в Конкурсную комиссию в электронном виде или лично на бумаге следующие документы:

– письменное заявление об участии в открытом конкурсе (приложение 1 к Регламенту);

– копию паспорта гражданина Украины и копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;

– анкету кандидата на должность прокурора, содержащую информацию о лице (приложение 2 к Регламенту) с приклеенной фотографией (3,5 х 4,5 см) и автобиографию;

– копию диплома о высшем юридическом образовании (с приложением), а также копии документов о научной степени, ученом звании (при наличии);

– копию государственного сертификата об уровне владения государственным языком, выданного в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»;

– копию трудовой книжки (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования на момент объявления конкурса для подтверждения наличия стажа работы в сфере права не менее пяти лет;

– справку о допуске к государственной тайне (при наличии);

– копию военного билета (для военнослужащих или военнообязанных);

– медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере здравоохранения (100-2/о);

– письменное согласие на сбор, хранение и использование информации о лице с целью оценки его готовности к работе на должности прокурора и проведения в отношении него специальной проверки (приложение 3 к Регламенту);

– заявление об отсутствии задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению (приложение 4 к Регламенту);

– копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год, поданную в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции»;

– декларацию добропорядочности и семейных связей (приложение 5 к Регламенту).

В письменном заявлении об участии в открытом конкурсе лицо указывает приоритетную должность (должности), на которую (которые) претендует, а также необходимость учета результатов предыдущих тестирований, пройденных в рамках конкурса в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, проведенного в текущем году.

Сформированный пакет документов кандидатами подается с 8 по 22 октября 2025 года.

Личный прием документов осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по адресу: г. Киев, ул. Юрия Илленко, 81-Б, аудитория 106.

Документы также принимаются в электронной форме на адрес электронной почты Конкурсной комиссии: [email protected].

Каждый электронный документ должен быть сохранен отдельным файлом в формате «pdf». В названии файла указываются фамилия, инициалы и год рождения лица, подающего документы, а также название документа (пример: «Петренко И.И. 1975. Копия паспорта гражданина Украины»).

Отсканированные копии документов должны быть качественно изготовлены, доступны для чтения, полностью и четко отражать информацию и сведения, внесенные в них, независимо от содержания такой информации.

Лицо удостоверяет правильность электронных документов, которые оно направляет, квалифицированной электронной подписью.

Общий размер файлов, отправляемых на адрес электронной почты Конкурсной комиссии, не может превышать 20 мегабайт.

