РФ вдарила по нафтобазі в Прилуках: місцевих жителів закликали не відчиняти вікна

Російські загарбники вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури в Прилуках. Місцевих жителів закликали не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.
“Сьогодні внаслідок влучання в один з об’єктів критичної інфраструктури поза містом спостерігається значне задимлення. Просимо у разі зміни напрямку вітру по можливості не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації”, – повідомила Прилуцька міська рада.
Ворожий безпілотник атакував нафтобазу, через що виникла серйозна пожежа.
До поліпшення ситуації мешканцям радять:
