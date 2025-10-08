РФ вдарила по нафтобазі в Прилуках: місцевих жителів закликали не відчиняти вікна

Внаслідок атаки шахедами виникла пожежа на нафтобазі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські загарбники вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури в Прилуках. Місцевих жителів закликали не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.

“Сьогодні внаслідок влучання в один з об’єктів критичної інфраструктури поза містом спостерігається значне задимлення. Просимо у разі зміни напрямку вітру по можливості не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації”, – повідомила Прилуцька міська рада.

Ворожий безпілотник атакував нафтобазу, через що виникла серйозна пожежа.

До поліпшення ситуації мешканцям радять:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити більше води;

за можливості користуватися очищувачами повітря.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.