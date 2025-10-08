РФ ударила по нефтебазе в Прилуках: местных жителей призвали не открывать окна

В результате атаки шахедами возник пожар на нефтебазе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские захватчики ударили по одному из объектов критической инфраструктуры в Прилуках. Местные жители призывали не открывать окна и ограничить пребывание на улице.

"Сегодня в результате попадания в один из объектов критической инфраструктуры вне города наблюдается значительное задымление. Просим в случае изменения направления ветра по возможности не открывать окна и ограничить пребывание на улице до улучшения ситуации", - сообщил Прилуцкий городской совет.

Вражеский беспилотник атаковал нефтебазу, из-за чего возник серьезный пожар.

К улучшению ситуации жителям советуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить больше воды;

по возможности пользоваться воздухоочистителями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.