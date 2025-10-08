Уряд спрямував ще 36,6 млрд грн на потреби Міноборони

Уряд виділив 36,6 млрд грн на зміцнення обороноздатності України та ще 500 млн грн — на підтримку вітчизняних виробників зброї.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд направив 36,6 млрд грн на зміцнення обороноздатності України, повідомив очільник Міноборони Денис Шмигаль. Кошти призначені для покриття найпріоритетніших потреб оборонної сфери.

Серед основних напрямів використання фінансування —

виконання програм розвитку оборонно-промислового комплексу;

• впровадження нових технологій;

• розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;

• закупівля озброєння та військової техніки.

Окрім цього, додатково виділено 500 млн грн на підтримку українських виробників зброї.

Зауважимо, що вперше від початку повномасштабного вторгнення Європейська комісія дозволила використати допомогу ЄС на фінансування видатків на потреби оборони. Більшість коштів уже надійшло в Україну. Про це розповіла народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.