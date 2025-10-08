Правительство направило еще 36,6 млрд грн на нужды Минобороны

Правительство выделило 36,6 млрд грн на укрепление обороноспособности Украины, сообщил глава Минобороны Денис Шмыгаль. Средства предназначены для покрытия наиболее приоритетных потребностей оборонной сферы.
Среди основных направлений использования финансирования —
Кроме того, дополнительно выделено 500 млн грн на поддержку украинских производителей оружия.
Отметим, что впервые с начала полномасштабного вторжения Европейская комиссия разрешила использовать помощь ЕС для финансирования расходов на нужды обороны. Большая часть средств уже поступила в Украину. Об этом сообщила народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
