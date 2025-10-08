Зеленський заслухав доповіді Малюка та Сирського: погоджено нові операції СБУ

Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом СБУ та ЗСУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом Служби безпеки України та Збройних Сил, під час якої обговорили оперативну ситуацію на фронті та подальші дії українських сил оборони.

Глава держави повідомив, що заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка. За результатами зустрічі Президент погодив низку планів Служби, зокрема щодо проведення асиметричних операцій у відповідь на російську агресію. Також обговорили успіхи Центру спеціальних операцій «А» СБУ, який бере участь у бойових діях на передовій, зокрема на Покровському напрямку.

Окремо Президент заслухав детальну доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, яка тривала майже годину. Обговорювали ситуацію на всіх фронтових напрямках, підготовку українських бригад і забезпечення військ.

Особливу увагу було приділено контрнаступальній операції на Добропільському напрямку. За словами Зеленського, від 21 серпня російські війська втратили понад 12 тисяч осіб, з яких понад 7200 — безповоротні втрати, і це лише у районах Покровська та Добропілля.

Президент також відзначив мужність українських воїнів, які обороняють Куп’янськ, а також ефективні дії на Новопавлівському напрямку, де тривають активні оборонні бої.

«Є дійсно непогані результати», — наголосив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.