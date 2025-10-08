Зеленский заслушал доклады Малюка и Сырского: согласованы новые операции СБУ

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководством СБУ и ВСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководством Службы безопасности Украины и Вооруженных Сил, в ходе которого обсудили оперативную ситуацию на фронте и дальнейшие действия украинских сил обороны.

Глава государства сообщил, что заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка. По результатам встречи Президент согласовал ряд планов Службы, в частности касающихся проведения асимметричных операций в ответ на российскую агрессию. Также обсудили успехи Центра специальных операций «А» СБУ, который принимает участие в боевых действиях на передовой, в частности на Покровском направлении.

Отдельно Президент заслушал детальный доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который длился почти час. Обсуждалась ситуация на всех фронтовых направлениях, подготовка украинских бригад и обеспечение войск.

Особое внимание было уделено контрнаступательной операции на Добропольском направлении. По словам Зеленского, с 21 августа российские войска потеряли более 12 тысяч человек, из которых свыше 7200 — безвозвратные потери, и это только в районах Покровска и Доброполья.

Президент также отметил мужество украинских воинов, обороняющих Купянск, а также эффективные действия на Новопавловском направлении, где продолжаются активные оборонительные бои.

«Есть действительно неплохие результаты», — подчеркнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.