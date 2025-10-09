У Святошинському районі Києва стався вибух у квартирі — загинув чоловік та ще один постраждав

За попередніми даними, вибух спричинила детонація невідомого вибухового пристрою.

У Святошинському районі Києва стався вибух, унаслідок якого загинув 41-річний чоловік та постраждав його 65-річний батько — власник оселі. Про це повідомляє столична поліція.

За попередніми даними, вибух стався внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою. На місці події працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки, які з’ясовують усі обставини трагедії.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального Кодексу - ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство та ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Розслідування триває.

