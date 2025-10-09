В Святошинском районе Киева произошел взрыв в квартире — погиб мужчина и еще один пострадал

По предварительным данным, взрыв произошел из-за детонации неизвестного взрывного устройства.

В Святошинском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погиб 41-летний мужчина и пострадал его 65-летний отец — владелец дома. Об этом сообщает столичная полиция.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате детонации неизвестного взрывного устройства. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.

По данному факту следователи начали уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 115 — умышленное убийство и ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Расследование продолжается.

