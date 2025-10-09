СБУ спростувала інформацію про нібито підозру керівнику САП Олександру Клименку

За даними СБУ, керівник САП Клименко не фігурує у справі Христенка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

СБУ спростувала повідомлення про нібито причетність керівника САП Олександра Клименка до справи, в якій свідчить народний депутат від ОПЗЖ Федір Христенко, а також про можливе оголошення йому підозри.

В СБУ в коментарі «Інтерфакс-Україна» заявили, що триває досудове розслідування у справі народного депутата Федора Христенка, якому висунуто підозру в державній зраді.

«Інформація, нещодавно розповсюджена в ЗМІ на основі даних від анонімних джерел, що нібито «Служба безпеки України вивчає можливу причетність керівника САП Клименка до однієї зі справ, у якій свідчення дає нардеп Федір Христенко» не відповідає дійсності», — наголосили в СБУ.

Також у відомстві зазначили, що неправдивими є повідомлення про те, що Клименку найближчим часом можуть оголосити підозру, що могло б стати підставою для його відсторонення.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що нардепу Федору Христенку інкримінують системний вплив на НАБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.