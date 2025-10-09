СБУ опровергла информацию о якобы подозрении руководителя САП Александра Клименко

По данным СБУ, руководитель САП Клименко не фигурирует в деле Христенко.

СБУ опровергла сообщение о якобы причастности руководителя САП Александра Клименко к делу, в котором дает показания народный депутат от ОПЗЖ Федор Христенко, а также о возможном объявлении ему подозрения.

В СБУ в комментарии «Интерфакс-Украина» заявили, что продолжается досудебное расследование по делу народного депутата Федора Христенко, которому предъявлено подозрение в государственной измене.

«Информация, недавно распространенная в СМИ на основе данных от анонимных источников, что якобы «Служба безопасности Украины изучает возможную причастность руководителя САП Клименко к одному из дел, в котором дает показания нардеп Федор Христенко», не соответствует действительности», — подчеркнули в СБУ.

Также в ведомстве отметили, что ложными являются сообщения о том, что Клименко в ближайшее время могут объявить подозрение, что могло бы стать основанием для его отстранения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что нардепу Федору Христенко инкриминируют системное влияние на НАБУ.

