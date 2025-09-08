Нардепу Федору Христенко инкриминируют системное влияние на НАБУ — его показания могут расставить точки над «і»

Судя по формулировкам, которые приводит ОГП и СБУ, показания Федора Христенко могут пролить свет на общую ситуацию в НАБУ.

Задержание в Украине нардепа от «ОПЗЖ» Федора Христенко, который находился в розыске по подозрению не только в государственной измене, но и, по данным СБУ, во влиянии на руководство Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), очевидно, непосредственно повлияет на ход дела руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Впрочем, судя по официальным сообщениям СБУ и Офиса Генпрокурора, показания Христенко могут касаться не только Магамедрасулова, но и раскрыть другие системные проблемы в работе НАБУ. В том числе — коррупционные риски.

Об этом свидетельствуют и записи разговоров Христенко, которые ранее опубликовала СБУ.

Так, Федор Христенко в телефонном разговоре говорит о том, что в НАБУ, которых он называет «корейцами» и «японцами», есть «три человека», которые являются наиболее «главными», с которыми он имеет непосредственный контакт. Однако их фамилии — не конкретизирует.

«Там в «Корее» (по данным СБУ, речь идет о НАБУ — прим. ред.) есть три человека, самые важные, самые главные, самые, как сказать? Костяк, назовем. И вот он к ним через меня попал, они ни с кем не встречаются», — говорит Христенко на записи.

Он добавляет, что речь идет о «глобальной коммуникации» и о «друге, который является самым главным в этой службе». Также Христенко указывает, что имеет переписку с «НАБУшниками».

Очевидно, речь идет не только о Руслане Магамедрасулове, но и о других сотрудниках антикоррупционных органов, возможно — и на руководящих должностях.

Офис Генпрокурора в своем сообщении о задержании Христенко указал следующую формулировку: «На протяжении 2020-2021 годов подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины (в то время НАБУ еще имело статус правоохранительного органа, а не ЦОИВ, как сейчас — прим. ред.), что позволяло обеспечить сбор и оперативную передачу представителям РФ необходимой информации».

При этом Христенко инкриминировали также злоупотребление влиянием по ч. 2 ст. 369-2 УК.

Аналогично, и СБУ отмечает, что «среди прочего, по материалам дела, подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины».

До этого, 21 июля СБУ указала, что «по данным следствия, сейчас Христенко находится в тесных отношениях с частью руководителей Бюро».

Это может указывать на то, что СБУ по состоянию на сейчас не озвучила фамилии всех «руководителей Бюро», с которыми имел контакт Христенко. Очевидно, полная картина может сложиться во время дальнейшего расследования, в ходе которого могут быть опубликованы и другие разговоры Христенко с «антикоррупционщиками» на высоких должностях.

Напомним, ранее СБУ опубликовала материалы по Руслану Магамедрасулову, которые указывают, что чиновник вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с Россией во время войны. В СБУ тогда привели аудиозапись, в которой Руслан Магамедрасулов договаривается о бизнесе с РФ.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили и переписку отца Магамедрасулова с агрокомпаниями Дагестана. Кроме того, как свидетельствуют материалы производства, отец высокопоставленного сотрудника НАБУ вел переписку с Федором Христенко. Среди прочего, в одном из эпизодов переписки они договаривались о встрече на территории ЕС. В частности, Христенко писал о том, что не может дозвониться до Руслана Магамедрасулова (для конспирации он указал только первую букву имени) и просил помочь наладить контакт.

В конце июля глава СБУ Василий Малюк сообщил на брифинге, что Руслан Магамедрасулов координировал деятельность НАБУ в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях, и СБУ выявила факты его связей с РФ. Отдельно глава СБУ акцентировал на связях Магамедрасулова с нардепом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко — они учились вместе в Донецком университете.

В ответ на заявления НАБУ и САП о том, что задержание Магамедрасулова является давлением, в СБУ прокомментировали, что «никакого давления на «определенных людей» не происходит и происходить не может».

«О влиянии на НАБУ нардепа от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Федора Христенко, в частности, свидетельствуют и аутентичные записи его собственных разговоров», — отметили в ведомстве.

Еще один интересный аспект — это обнаружение СБУ во время обысков по месту жительства нардепа в Украине (в доме, где сейчас проживают его близкие родственники) материалов негласных следственных действий и анкет детективов НАБУ.

Так, во время обысков по месту жительства близких родственников Федора Христенко правоохранители изъяли конфиденциальные документы НАБУ. В частности, найдены материалы негласных следственных действий в отношении фигурантов уголовных производств, а также десятки личных анкет кандидатов в детективы НАБУ, включая данные одного из руководителей межрегиональных управлений Бюро Руслана Магамедрасулова и экс-детектива Тимура Аршавина.

Причины хранения таких данных также должны прояснить показания Христенко.

Таким образом, задержание Федора Христенко может расставить точки над «і» в деле в отношении ряда должностных лиц НАБУ, в том числе — на руководящих должностях.

