Нардепу Федору Христенку інкримінують системний вплив на НАБУ – його показання можуть розставити крапки над «і»

Судячи з формулювань, які наводить ОГП та СБУ, показання Федора Христенка можуть пролити світло на загальну ситуацію у НАБУ.

Затримання в Україні нардепа від «ОПЗЖ» Федора Христенка, який перебував у розшуку за підозрою не лише у державній зраді, але й, за даними СБУ, у впливі на керівництво Національного антикорупційного бюро (НАБУ), вочевидь, безпосередньо вплине на хід справи керівника міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Втім, судячи з офіційних повідомлень СБУ та Офісу Генпрокурора, показання Христенка можуть стосуватися не лише Магамедрасулова, але й розкрити інші системні проблеми у роботі НАБУ. У тому числі – корупційні ризики.

Про це свідчать і записи розмов Христенка, які раніше опублікувала СБУ.

Так, Федір Христенко в телефонній розмові каже про те, що в НАБУ, яких він називає «корейцями» та «японцями», є «три людини», які є найбільш «головними», з якими він має безпосередній контакт. Проте їх прізвище – не конкретизує.

«Там в «Корее» (за даними СБУ, йдеться про НАБУ – прим. ред.) есть три человека, самые важные, самые главные, самые как сказать? Костяк, назовем. И вот он к ним через меня попал, они ни с кем не встречаются» – каже Христенко на записі.

Він додає, що йдеться про «глобальну комунікацію» і про «друга, який є найбільш головним в цій службі». Також Христенко вказує, що має листування з «НАБУшниками».

Вочевидь, йдеться не лише про Руслана Магамедрасулова, але й про інших співробітників антикорупційних органів, можливо – й на керівних посадах.

Офіс Генпрокурора у своєму повідомленні про затримання Христенка вказав наступне формулювання: «Упродовж 2020-2021 років підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України (на той час НАБУ ще мало статус правоохоронного органу, а не ЦОВВ, як зараз – прим. ред.), що дозволяло забезпечити збір та оперативне передавання представникам рф необхідної інформації».

При цьому Христенко інкримінували також зловживання впливом за. ч. 2 ст. 369-2 КК.

Аналогічно, й СБУ зазначає, що «серед іншого, за матеріалами справи, підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України».

До цього, 21 липня СБУ вказала, що «за даними слідства, зараз Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників Бюро».

Це може вказувати на те, що СБУ станом на зараз не озвучила прізвища усіх «керівників Бюро», з якими мав контакт Христенко. Вочевидь, повна картина може скластися під час подальшого розслідування, в ході якого можуть бути опубліковані й інші розмови Христенка з «антикорупційниками» на високих посадах.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала матеріали щодо Руслана Магамедрасулова, які вказують, що посадовець разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з Росією під час війни. В СБУ тоді навели аудіозапис, в якому Руслан Магамедрасулов домовляється про бізнес з РФ.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили й листування батька Магамедрасулова з агрокомпаніями Дагестану. Крім того, як свідчать матеріали провадження, батько високопосадовця НАБУ вів листування з Федором Христенком. Серед іншого, в одному з епізодів переписки вони домовлялися про зустріч на території ЄС. Зокрема, Христенко писав про те, що не може додзвонитися до Руслана Магамедрасулова (для конспірації він вказав лише першу букву імені) і просив посприяти налагодженню контакту.

Наприкінці липні голова СБУ Василь Малюк повідомив на брифінгу, що Руслан Магамедрасулов координував діяльність НАБУ у прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях, і СБУ виявила факти його зв’язків із РФ. Окремо голова СБУ наголосив на зв’язках Магамедрасулова з нардепом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком – вони навчалися разом у Донецькому університеті.

У відповідь на заяви НАБУ і САП про те, що затримання Магамедрасулова є тиском, у СБУ прокоментували, що «жодного тиску на «певних людей» не відбувається і відбуватись не може».

«Про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов», зазначили у відомстві.

Ще один цікавий аспект – це виявлення СБУ під час обшуків за місцем проживання нардепа в Україні (в будинку, де зараз мешкають його близькі родичі) матеріалів негласних слідчих дій та анкет детективів НАБУ.

Так, під час обшуків за місцем проживання близьких родичів Федора Христенка правоохоронці вилучили конфіденційні документи НАБУ. Зокрема, знайдено матеріали негласних слідчих дій щодо фігурантів кримінальних проваджень, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи НАБУ, включно з даними одного з керівників міжрегіональних управлінь Бюро Руслана Магамедрасулова та екс-детектива Тимура Аршавіна.

Причини зберігання таких даних також мають прояснити показання Христенка.

Таким чином, затримання Федора Христенко може розставити крапки над «і» у справі стосовно низки посадовців НАБУ, у тому числі – на керівних посадах.

