У Києві батьків просять залишити дітей удома, навчання – у дистанційному форматі

Школи та садочки у Києві на лівому березі працюють у режимі «Пунктів незламності».

Після нічної атаки на енергетичну інфраструктуру столиці частина Києва залишилася без електро- та водопостачання. У зв’язку з цим заклади освіти працюють за умов надзвичайної ситуації, повідомила КМДА.

Зокрема, школи й дитячі садочки лівого берега, а також частина навчальних закладів в інших районах, нині функціонують у режимі «Пунктів незламності». Це означає, що в приміщеннях забезпечено тепло, світло від генераторів, можливість підзарядити пристрої, доступ до води та укриття під час повітряної тривоги.

Навчання відбувається у дистанційному форматі: за наявності світла вчителі проводять онлайн-уроки, а у разі його відсутності діти отримують завдання для самостійного опрацювання — без перевантаження.

У закладах також організовані чергові класи та групи, проте міська влада просить батьків, за можливості, залишити дітей удома.

Керівників установ просять дозволити співробітникам, які мають дітей дошкільного чи шкільного віку, працювати дистанційно.

Міські служби продовжують роботи з відновлення електро- та водопостачання.

