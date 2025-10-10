Практика судів
  1. В Україні

У Києві батьків просять залишити дітей удома, навчання – у дистанційному форматі

08:29, 10 жовтня 2025
Школи та садочки у Києві на лівому березі працюють у режимі «Пунктів незламності».
Після нічної атаки на енергетичну інфраструктуру столиці частина Києва залишилася без електро- та водопостачання. У зв’язку з цим заклади освіти працюють за умов надзвичайної ситуації, повідомила КМДА.

Зокрема, школи й дитячі садочки лівого берега, а також частина навчальних закладів в інших районах, нині функціонують у режимі «Пунктів незламності». Це означає, що в приміщеннях забезпечено тепло, світло від генераторів, можливість підзарядити пристрої, доступ до води та укриття під час повітряної тривоги.

Навчання відбувається у дистанційному форматі: за наявності світла вчителі проводять онлайн-уроки, а у разі його відсутності діти отримують завдання для самостійного опрацювання — без перевантаження.

У закладах також організовані чергові класи та групи, проте міська влада просить батьків, за можливості, залишити дітей удома.

Керівників установ просять дозволити співробітникам, які мають дітей дошкільного чи шкільного віку, працювати дистанційно.

Міські служби продовжують роботи з відновлення електро- та водопостачання.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КПК не вимагає долучати до клопотання прокурора про проведення обшуку виключно оригінали документів – Верховний Суд

Прокурор не надав оригіналів документів під час звернення з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ДВС – що вирішив Верховний Суд.

Закон про бронювання розшукуваних ТЦК чоловіків на критичних підприємствах не звільняє їх від штрафів та загрози кримінальної відповідальності

Новий закон про бронювання чоловіків, які ухилялися від постановки на облік у ТЦК чи перебувають в розшуку, не звільняє їх від адміністративної та кримінальної відповідальності.

Кабмін вніс до Ради законопроект про обмін даними між ЕСОЗ, де фіксуються дані про здоров’я, системами МВС і базою перетину кордону

Така взаємодія дозволить більш точно перевіряти документи, податкові номери та інші відомості, заявили в уряді.

Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

