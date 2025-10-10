В Киеве родителей просят оставить детей дома, обучение — в дистанционном формате

Школы и детские сады на левом берегу Киева работают в режиме «Пунктов несокрушимости».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После ночной атаки на энергетическую инфраструктуру столицы часть Киева осталась без электро- и водоснабжения. В связи с этим учебные заведения работают в условиях чрезвычайной ситуации, сообщила КГГА.

В частности, школы и детские сады левого берега, а также часть учебных заведений в других районах, сейчас функционируют в режиме «Пунктов несокрушимости». Это означает, что в помещениях обеспечено тепло, свет от генераторов, возможность подзарядить устройства, доступ к воде и укрытие во время воздушной тревоги.

Обучение проводится в дистанционном формате: при наличии света учителя ведут онлайн-уроки, а при его отсутствии дети получают задания для самостоятельного выполнения — без перегрузок.

В учреждениях также организованы дежурные классы и группы, однако городские власти просят родителей, по возможности, оставить детей дома.

Руководителей учреждений призывают разрешить сотрудникам, имеющим детей дошкольного или школьного возраста, работать дистанционно.

Городские службы продолжают работы по восстановлению электро- и водоснабжения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.