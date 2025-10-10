На Черкащині військовослужбовця засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство дворічної дитини

Суд визнав військовослужбовця винним у тому, що він під час конфлікту двічі кинув на підлогу дворічного сина своєї співмешканки, від чого дитина померла.

Військовослужбовця визнано винним у спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень малолітньому, що призвели до смерті. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як встановлено, у грудні 2024 року чоловік, перебуваючи у будинку за місцем проживання на Черкащині, під час конфлікту через поведінку дворічного сина своєї співмешканки двічі кинув дитину на підлогу.

Від отриманих травм — переломів кісток черепа, забою головного мозку та крововиливів — дитина померла. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок тяжкої травми голови, отриманої внаслідок кількох ударів тупим предметом.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону довів у суді вину обвинуваченого за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Суд врахував тяжкість злочину, обставини справи та особу обвинуваченого, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та мав не відбуте покарання.

Вироком Смілянського міськрайонного суду військовослужбовця засуджено до 9 років позбавлення волі з урахуванням приєднання невідбутого покарання за попереднім вироком. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

