В Черкасской области военнослужащего приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство двухлетнего ребенка

Суд признал военнослужащего виновным в том, что он во время конфликта дважды бросил на пол двухлетнего сына своей сожительницы, от чего ребенок умер.

Военнослужащий признан виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений малолетнему, которые привели к смерти. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как установлено, в декабре 2024 года мужчина, находясь в доме по месту проживания в Черкасской области, во время конфликта из-за поведения двухлетнего сына своей сожительницы дважды бросил ребенка на пол.

От полученных травм — переломов костей черепа, ушиба головного мозга и кровоизлияний — ребенок умер. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной вследствие нескольких ударов тупым предметом.

Прокурор Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона доказал в суде вину обвиняемого по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Суд учел тяжесть преступления, обстоятельства дела и личность обвиняемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имел неотбытое наказание.

Приговором Смелянского городского районного суда военнослужащий осужден к 9 годам лишения свободы с учетом присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

