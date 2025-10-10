Практика судов
  1. В Украине

В Черкасской области военнослужащего приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство двухлетнего ребенка

21:21, 10 октября 2025
Суд признал военнослужащего виновным в том, что он во время конфликта дважды бросил на пол двухлетнего сына своей сожительницы, от чего ребенок умер.
В Черкасской области военнослужащего приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство двухлетнего ребенка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащий признан виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений малолетнему, которые привели к смерти. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как установлено, в декабре 2024 года мужчина, находясь в доме по месту проживания в Черкасской области, во время конфликта из-за поведения двухлетнего сына своей сожительницы дважды бросил ребенка на пол.

От полученных травм — переломов костей черепа, ушиба головного мозга и кровоизлияний — ребенок умер. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной вследствие нескольких ударов тупым предметом.

Прокурор Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона доказал в суде вину обвиняемого по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Суд учел тяжесть преступления, обстоятельства дела и личность обвиняемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имел неотбытое наказание.

Приговором Смелянского городского районного суда военнослужащий осужден к 9 годам лишения свободы с учетом присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд дети военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, получивших лицензию по классу страхования, включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики