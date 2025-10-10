НАЗК у вересні виявило порушення у всіх перевірених деклараціях: ТОП-10 порушень

У вересні НАЗК завершило 75 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом.

Джерело фото: Уніан

Національне агентство з питань запобігання корупції у вересні 2025 року завершило 75 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. У кожній перевіреній декларації виявлено порушення, вказали там.

За результатами перевірок, у 57% декларацій встановлено ознаки подання недостовірних відомостей — це 43 декларації на понад 461,7 млн грн. В одній декларації зафіксовано необґрунтованість активів на понад 3 млн грн, ще в одній — незаконне збагачення на понад 9,1 млн грн.

Крім того, до правоохоронних органів скеровано:

27 обґрунтованих висновків за ст. 366-2 КК України;

16 висновків за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП;

1 висновок за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення).

ТОП-10 найгучніших порушень

Посадовець Держагентства меліорації та рибного господарства у Києві та області — ознаки необґрунтованих активів на 3 млн грн і недостовірних даних на понад 4,5 млн грн. Його дружина придбала квартиру за 3,3 млн грн із непідтверджених джерел. Матеріали передано до ДБР.

Заступник гендиректора «Південмашу» — не задекларував криптовалюту та кошти, вкладені в криптоактиви, на понад 229 млн грн. Висновок передано до Нацполіції.

Колишній заступник гендиректора «Антонова» — не підтвердив законність походження понад 8,9 млн грн готівки. Матеріали передано до НПУ.

Колишній прокурор Кременчуцької окружної прокуратури — неправдиві дані про криптовалюту, зокрема не задекларував дохід від її продажу у 2022–2024 роках. Висновки передано до ДБР.

Колишній завідувач сектору Чернівецької митниці — не підтвердив походження понад 8 млн грн готівки. Матеріали передано до ДБР.

Директор КП «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» — не задекларував нерухомість і заощадження на понад 28,3 млн грн. Висновки долучено до кримінального провадження Нацполіції.

Проректорка Вінницького національного аграрного університету — недостовірні дані на понад 8 млн грн, не задекларувала кілька будинків, земельні ділянки, доходи та авто за 1,5 млн грн. Висновок передано до НПУ.

Заступник директора ДП «Зал офіційних делегацій» — приховав фінансові зобов’язання на понад 12,2 млн грн. Матеріали передано до НПУ.

Депутат Сумської облради — не задекларував земельні ділянки, апартаменти в Ялті та будинок у Львівській області вартістю понад 3,5 млн грн. Матеріали передано до НАБУ.

Депутат Дніпровської райради — не підтвердив достовірність даних про збільшення у звітному періоді розміру наявної у нього криптовалюти на більш ніж 12 млн грн. Матеріали передано до НПУ.

