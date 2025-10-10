НАПК в сентябре выявило нарушения во всех проверенных декларациях: ТОП-10 нарушений

В сентябре НАПК завершило 75 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу.

Источник фото: Униан

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в сентябре 2025 года завершило 75 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. В каждой проверенной декларации выявлены нарушения, указали там.

По результатам проверок, в 57% деклараций установлены признаки подачи недостоверных сведений — это 43 декларации на сумму более 461,7 млн грн. В одной декларации зафиксирована необоснованность активов на более чем 3 млн грн, еще в одной — незаконное обогащение на более чем 9,1 млн грн.

Кроме того, в правоохранительные органы направлены:

27 обоснованных выводов по ст. 366-2 УК Украины;

16 выводов по ч. 4 ст. 172-6 КоАП Украины;

1 вывод по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение).

ТОП-10 самых громких нарушений

Сотрудник Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства в Киеве и области — признаки необоснованных активов на 3 млн грн и недостоверных данных на более чем 4,5 млн грн. Его жена приобрела квартиру за 3,3 млн грн из неподтвержденных источников. Материалы переданы в ГБР.

Заместитель гендиректора «Южмаша» — не задекларировал криптовалюту и средства, вложенные в криптоактивы, на сумму более 229 млн грн. Вывод передан в Нацполицию.

Бывший заместитель гендиректора «Антонова» — не подтвердил законность происхождения более 8,9 млн грн наличными. Материалы переданы в НПУ.

Бывший прокурор Кременчугской окружной прокуратуры — ложные данные о криптовалюте, в частности не задекларировал доход от ее продажи в 2022–2024 годах. Выводы переданы в ГБР.

Бывший заведующий сектором Черновицкой таможни — не подтвердил происхождение более 8 млн грн наличными. Материалы переданы в ГБР.

Директор КП «Черкасское эксплуатационное линейное управление автомобильных дорог» — не задекларировал недвижимость и сбережения на более чем 28,3 млн грн. Выводы приобщены к материалам уголовного производства Нацполиции.

Проректор Винницкого национального аграрного университета — недостоверные данные на более чем 8 млн грн, не задекларировала несколько домов, земельные участки, доходы и автомобиль стоимостью 1,5 млн грн. Вывод передан в НПУ.

Заместитель директора ГП «Зал официальных делегаций» — скрыл финансовые обязательства на более чем 12,2 млн грн. Материалы переданы в НПУ.

Депутат Сумского облсовета — не задекларировал земельные участки, апартаменты в Ялте и дом во Львовской области стоимостью более 3,5 млн грн. Материалы переданы в НАБУ.

Депутат Днепровского райсовета — не подтвердил достоверность данных об увеличении в отчетном периоде размера имеющейся у него криптовалюты на более чем 12 млн грн. Материалы переданы в НПУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.