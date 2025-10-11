На Хмельниччині в їдальні ліцею травмувалась учениця: розпочато розслідування

Дитина травмувалася під час прийому їжі в шкільній їдальні.

ілюстративне фото

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині розслідують обставини травмування школярки у ліцеї. Про це розповіли у прокуратурі.

Як стало відомо, до правоохоронців звернулась жителька Наркевицької громади, дочка якої є ученицею місцевого навчального закладу. За словами жінки, дитина отримала травму під час вживання їжі у шкільній їдальні.

За фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України) відкрито кримінальне провадження.

У прокуратурі не уточнюють, що саме спричинило травмування дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.