На Хмельниччині в їдальні ліцею травмувалась учениця: розпочато розслідування

07:00, 11 жовтня 2025
Дитина травмувалася під час прийому їжі в шкільній їдальні.
На Хмельниччині розслідують обставини травмування школярки у ліцеї. Про це розповіли у прокуратурі.

Як стало відомо, до правоохоронців звернулась жителька Наркевицької громади, дочка якої є ученицею місцевого навчального закладу. За словами жінки, дитина отримала травму під час вживання їжі у шкільній їдальні.

За фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України) відкрито кримінальне провадження. 

У прокуратурі не уточнюють, що саме спричинило травмування дитини.

