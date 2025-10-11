В Хмельницкой области в столовой лицея травмировалась ученица: начато расследование

Ребенок травмировался во время еды в школьной столовой.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области расследуют обстоятельства травмирования школьницы в лицее. Об этом рассказали в прокуратуре.

Как стало известно, к правоохранителям обратилась жительница Наркевичской общины, дочь которой является ученицей местного учебного заведения. По словам женщины, ребенок получил травму во время еды в школьной столовой.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины) возбуждено уголовное производство.

В прокуратуре не уточняют, что именно повлекло травмирование ребенка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.