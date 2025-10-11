Практика судов
В Хмельницкой области в столовой лицея травмировалась ученица: начато расследование

07:00, 11 октября 2025
Ребенок травмировался во время еды в школьной столовой.
В Хмельницкой области в столовой лицея травмировалась ученица: начато расследование
В Хмельницкой области расследуют обстоятельства травмирования школьницы в лицее. Об этом рассказали в прокуратуре.

Как стало известно, к правоохранителям обратилась жительница Наркевичской общины, дочь которой является ученицей местного учебного заведения. По словам женщины, ребенок получил травму во время еды в школьной столовой.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины) возбуждено уголовное производство.

В прокуратуре не уточняют, что именно повлекло травмирование ребенка.

