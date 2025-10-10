Киян закликали зробити запаси води, продуктів і зарядити пристрої

Кличко застеріг киян готуватися до нової можливої російської атаки.

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці підготуватися до можливої нової атаки з боку Росії, яка може статися найближчими днями. Він також зазначив, що місто досі оговтується від попереднього нападу.

«Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично. Зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги», — зазначив Кличко.

Він закликав киян свідомо ставитися до можливих викликів і ретельно підготуватися до надзвичайних ситуацій.

