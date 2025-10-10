Практика судів
  1. В Україні

Киян закликали зробити запаси води, продуктів і зарядити пристрої

17:44, 10 жовтня 2025
Кличко застеріг киян готуватися до нової можливої російської атаки.
Киян закликали зробити запаси води, продуктів і зарядити пристрої
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці підготуватися до можливої нової атаки з боку Росії, яка може статися найближчими днями. Він також зазначив, що місто досі оговтується від попереднього нападу.

«Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично. Зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги», — зазначив Кличко.

Він закликав киян свідомо ставитися до можливих викликів і ретельно підготуватися до надзвичайних ситуацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Київ війна Віталій Кличко обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області