Киевлян призвали сделать запасы воды, продуктов и зарядить устройства

Кличко предупредил киевлян готовиться к новой возможной российской атаке.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы подготовиться к возможной новой атаке со стороны России, которая может произойти в ближайшие дни. Он также отметил, что город до сих пор оправляется от предыдущего нападения.

«Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги», — отметил Кличко.

Он призвал киевлян сознательно относиться к возможным вызовам и тщательно подготовиться к чрезвычайным ситуациям.

