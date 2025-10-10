Практика судов
Киевлян призвали сделать запасы воды, продуктов и зарядить устройства

17:44, 10 октября 2025
Кличко предупредил киевлян готовиться к новой возможной российской атаке.
Киевлян призвали сделать запасы воды, продуктов и зарядить устройства
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы подготовиться к возможной новой атаке со стороны России, которая может произойти в ближайшие дни. Он также отметил, что город до сих пор оправляется от предыдущего нападения.

«Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги», — отметил Кличко.

Он призвал киевлян сознательно относиться к возможным вызовам и тщательно подготовиться к чрезвычайным ситуациям.

