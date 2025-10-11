Осінній циклон в Україні: де чекати дощів і коли потеплішає

У більшості регіонів України очікуються дощі, тумани та хмарність.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

11–12 жовтня східна частина Європи потрапить під вплив циклонів і атмосферних фронтів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

У більшості областей України в ці дні прогнозується мінлива погода: дощі, мряка, тумани або щільна хмарність.

За прогнозом Діденко, у суботу вдень температура повітря становитиме +8…+13 градусів, на півдні та південному сході — дещо тепліше. У неділю, 12 жовтня, стане тепліше: вдень очікується +13…+15 градусів, а на півдні (крім Одещини) та південному сході — до +14…+18 градусів.

У Києві субота та неділя будуть переважно хмарними з періодичними дощами. У неділю ймовірність опадів у столиці нижча. Температура в суботу сягне +10…+12 градусів, а в неділю повітря прогріється до +14 градусів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.