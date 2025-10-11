Практика судов
  1. В Украине

Осенний циклон в Украине: где ждать дождей и когда потеплеет

07:36, 11 октября 2025
В большинстве регионов Украины ожидаются дожди, туманы и облачность.
Осенний циклон в Украине: где ждать дождей и когда потеплеет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

11–12 октября восточная часть Европы попадет под влияние циклонов и атмосферных фронтов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В большинстве областей Украины в эти дни прогнозируется переменная погода: дожди, морось, туманы или плотная облачность.

По прогнозу Диденко, в субботу днем температура воздуха составит +8...+13 градусов, на юге и юго-востоке — несколько теплее. В воскресенье, 12 октября, станет теплее: днем ожидается +13...+15 градусов, а на юге (кроме Одесской области) и юго-востоке — до +14...+18 градусов.

В Киеве суббота и воскресенье будут преимущественно облачными с периодическими дождями. В воскресенье вероятность осадков в столице ниже. Температура в субботу достигнет +10...+12 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +14 градусов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев прогноз погоды погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, получивших лицензию по классу страхования, включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики