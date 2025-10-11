Осенний циклон в Украине: где ждать дождей и когда потеплеет

В большинстве регионов Украины ожидаются дожди, туманы и облачность.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

11–12 октября восточная часть Европы попадет под влияние циклонов и атмосферных фронтов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В большинстве областей Украины в эти дни прогнозируется переменная погода: дожди, морось, туманы или плотная облачность.

По прогнозу Диденко, в субботу днем температура воздуха составит +8...+13 градусов, на юге и юго-востоке — несколько теплее. В воскресенье, 12 октября, станет теплее: днем ожидается +13...+15 градусов, а на юге (кроме Одесской области) и юго-востоке — до +14...+18 градусов.

В Киеве суббота и воскресенье будут преимущественно облачными с периодическими дождями. В воскресенье вероятность осадков в столице ниже. Температура в субботу достигнет +10...+12 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +14 градусов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.