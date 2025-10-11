$20 тисяч – за поїздку до Румунії, $13 тисяч — за бронювання: у Києві затримали двох організаторів незаконних схем

Двоє киян заробляли на військовозобов’язаних: один «переправляв», інший «бронював».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві затримали двох осіб, які організували незаконні схеми заробітку на військовозобов’язаних. За даними прокуратури, перший підозрюваний, 35-річний киянин, за $20 тис. пропонував допомогти перетнути кордон із Румунією поза пунктами пропуску. «Клієнти» мали прибути до Львова, де їх зустрічали для подальшого переправлення. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України як незаконне переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів.

Другий підозрюваний пропонував зняття з розшуку та фіктивне працевлаштування на підприємствах критичної інфраструктури для бронювання від мобілізації. За таку «послугу» він брав від $13 тис., отримуючи кошти в кілька етапів. Затримання відбулося одразу після одержання ним $8 тис. як чергового «траншу». Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України за одержання неправомірної вигоди з вимаганням для впливу на рішення уповноважених осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.