$20 тысяч– за поездку в Румынию, $13 тысяч– за бронирование: в Киеве задержали двух организаторов незаконных схем

Двое киевлян зарабатывали на военнообязанных: один «переправлял», другой «бронировал».

В Киеве задержали двух человек, которые организовали незаконные схемы заработка на военнообязанных. По данным прокуратуры, первый подозреваемый, 35-летний киевлянин, за $20 тыс. предлагал помочь пересечь границу с Румынией вне пунктов пропуска. «Клиенты» должны были прибыть во Львов, где их встречали для дальнейшей переправки. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины как незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений.

Второй подозреваемый предлагал снятие с розыска и фиктивное трудоустройство на предприятиях критической инфраструктуры для бронирования от мобилизации. За такую «услугу» он брал от $13 тыс., получая средства в несколько этапов. Задержание произошло сразу после получения им $8 тыс. в качестве очередного «транша». Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины за получение неправомерной выгоды с вымогательством для влияния на решения уполномоченных лиц.

