Тлумачення заповіту – як суд з’ясовує волю спадкодавця

Законодавство України передбачає механізми для уникнення суперечок між спадкоємцями.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Положення заповіту іноді викликають сумніви чи суперечливе розуміння, але законодавство України передбачає механізми тлумачення, щоб максимально точно виконати волю спадкодавця. Якщо між спадкоємцями виникає спір, тлумачення заповіту здійснює суд.

Як розповіли в Мін’юсті, згідно зі статтею 1256 Цивільного кодексу України, після відкриття спадщини спадкоємці можуть самостійно тлумачити заповіт. У разі спору тлумачення здійснюється судом відповідно до статті 213 ЦК України, яка дозволяє суду на вимогу сторін ухвалити рішення про тлумачення змісту правочину.

Під час тлумачення враховується однакове для всього заповіту значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері значення термінів. Якщо буквальне значення слів чи термінів не дозволяє з’ясувати зміст окремих частин заповіту, його встановлюють шляхом порівняння з іншими частинами документа, його загальним змістом і намірами сторін.

Якщо ці правила не дають змоги визначити волю спадкодавця, суд бере до уваги мету правочину, зміст попередніх переговорів, усталену практику відносин між сторонами, звичаї ділового обороту, подальшу поведінку сторін, текст типового договору та інші суттєві обставини.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у постанові від 23.09.2019 № 335/4131/18 наголосив, що тлумачення заповіту не повинно змінювати волю спадкодавця чи підміняти сам заповіт. Суд не має права розпоряджатися майном замість власника. Тлумачення є лише інструментом для з’ясування волі спадкодавця після його смерті, без зміни чи доповнення змісту заповіту, що може спотворити його наміри.

Тлумачення може відбуватися як у межах позовної вимоги про роз’яснення змісту заповіту, так і, зокрема, під час розгляду вимоги про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

З огляду на те, що заповіт може містити розпорядження про призначення спадкоємців чи визначення спадкового майна, тлумачення стосується саме цих положень (постанова Касаційного цивільного суду від 23.02.2022 № 474/454/18).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.