Практика судів
  1. В Україні

Тлумачення заповіту – як суд з’ясовує волю спадкодавця

10:51, 11 жовтня 2025
Законодавство України передбачає механізми для уникнення суперечок між спадкоємцями.
Тлумачення заповіту – як суд з’ясовує волю спадкодавця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Положення заповіту іноді викликають сумніви чи суперечливе розуміння, але законодавство України передбачає механізми тлумачення, щоб максимально точно виконати волю спадкодавця. Якщо між спадкоємцями виникає спір, тлумачення заповіту здійснює суд.

Як розповіли в Мін’юсті, згідно зі статтею 1256 Цивільного кодексу України, після відкриття спадщини спадкоємці можуть самостійно тлумачити заповіт. У разі спору тлумачення здійснюється судом відповідно до статті 213 ЦК України, яка дозволяє суду на вимогу сторін ухвалити рішення про тлумачення змісту правочину.

Під час тлумачення враховується однакове для всього заповіту значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері значення термінів. Якщо буквальне значення слів чи термінів не дозволяє з’ясувати зміст окремих частин заповіту, його встановлюють шляхом порівняння з іншими частинами документа, його загальним змістом і намірами сторін.

Якщо ці правила не дають змоги визначити волю спадкодавця, суд бере до уваги мету правочину, зміст попередніх переговорів, усталену практику відносин між сторонами, звичаї ділового обороту, подальшу поведінку сторін, текст типового договору та інші суттєві обставини.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у постанові від 23.09.2019 № 335/4131/18 наголосив, що тлумачення заповіту не повинно змінювати волю спадкодавця чи підміняти сам заповіт. Суд не має права розпоряджатися майном замість власника. Тлумачення є лише інструментом для з’ясування волі спадкодавця після його смерті, без зміни чи доповнення змісту заповіту, що може спотворити його наміри.

Тлумачення може відбуватися як у межах позовної вимоги про роз’яснення змісту заповіту, так і, зокрема, під час розгляду вимоги про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

З огляду на те, що заповіт може містити розпорядження про призначення спадкоємців чи визначення спадкового майна, тлумачення стосується саме цих положень (постанова Касаційного цивільного суду від 23.02.2022 № 474/454/18).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд заповіт Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про пільги зі сплати адміністративних зборів у сфері держреєстрації для переміщених осіб

Метою є надання пільг фізичним та юридичним особам, які зареєстровані або місцезнаходження яких на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Кабмін подав законопроект про цифровізацію процедури усиновлення – для кандидатів в усиновлювачі скасують потребу подання медвисновку про стан здоров’я

З Цивільного процесуального кодексу виключать вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я, якщо він є громадянином України.

Депутати схвалили законопроект, за яким органи держнагляду зможуть вимагати від підприємців повної зупинки виробництва чи реалізації продукції

Органи державного нагляду і контролю зможуть вимагати від підприємців зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд, машин та механізмів – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики