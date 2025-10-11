Практика судов
Толкование завещания – как суд выясняет волю наследодателя

10:51, 11 октября 2025
Законодательство Украины предусматривает механизмы для предотвращения споров между наследниками.
Положения завещания иногда вызывают сомнения или противоречивое понимание, но законодательство Украины предусматривает механизмы толкования, чтобы максимально точно выполнить волю наследодателя. Если между наследниками возникает спор, толкование завещания осуществляет суд.

Как рассказали в Минюсте, согласно статье 1256 Гражданского кодекса Украины, после открытия наследства наследники могут самостоятельно толковать завещание. В случае спора толкование осуществляется судом в соответствии со статьей 213 ГК Украины, которая позволяет суду по требованию сторон принять решение о толковании содержания сделки.

При толковании учитывается одинаковое для всего завещания значение слов и понятий, а также общепринятое в соответствующей сфере значение терминов. Если буквальное значение слов или терминов не позволяет выяснить содержание отдельных частей завещания, его устанавливают путем сравнения с другими частями документа, его общим содержанием и намерениями сторон.

Если эти правила не позволяют определить волю наследодателя, суд принимает во внимание цель сделки, содержание предварительных переговоров, устоявшуюся практику отношений между сторонами, обычаи делового оборота, дальнейшее поведение сторон, текст типового договора и другие существенные обстоятельства.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда в постановлении от 23.09.2019 № 335/4131/18 подчеркнул, что толкование завещания не должно изменять волю наследодателя или подменять само завещание. Суд не имеет права распоряжаться имуществом вместо владельца. Толкование является лишь инструментом для выяснения воли наследодателя после его смерти, без изменения или дополнения содержания завещания, что может исказить его намерения.

Толкование может происходить как в рамках искового требования о разъяснении содержания завещания, так и, в частности, при рассмотрении требования об определении дополнительного срока для принятия наследства.

Учитывая, что завещание может содержать распоряжение о назначении наследников или определении наследственного имущества, толкование касается именно этих положений (постановление Кассационного гражданского суда от 23.02.2022 № 474/454/18).

Верховная Рада одобрила законопроект о льготах по уплате административных сборов в сфере госрегистрации для перемещенных лиц

Целью является предоставление льгот физическим и юридическим лицам, которые зарегистрированы или местонахождение которых на территориях активных боевых действий или временно оккупированных РФ территориях.

Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Кабмин подал законопроект о цифровизации процедуры усыновления – для кандидатов в усыновители отменят необходимость подачи медзаключения о состоянии здоровья

Из Гражданского процессуального кодекса исключат требование об обязательном предоставлении кандидатом в усыновители медицинского заключения о состоянии его здоровья, если он является гражданином Украины.

Депутаты одобрили законопроект, по которому органы госнадзора смогут требовать от предпринимателей полной остановки производства или реализации продукции

Органы государственного надзора и контроля смогут требовать от предпринимателей приостановления производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, зданий, сооружений, машин и механизмов – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

