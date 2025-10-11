Толкование завещания – как суд выясняет волю наследодателя

Законодательство Украины предусматривает механизмы для предотвращения споров между наследниками.

Положения завещания иногда вызывают сомнения или противоречивое понимание, но законодательство Украины предусматривает механизмы толкования, чтобы максимально точно выполнить волю наследодателя. Если между наследниками возникает спор, толкование завещания осуществляет суд.

Как рассказали в Минюсте, согласно статье 1256 Гражданского кодекса Украины, после открытия наследства наследники могут самостоятельно толковать завещание. В случае спора толкование осуществляется судом в соответствии со статьей 213 ГК Украины, которая позволяет суду по требованию сторон принять решение о толковании содержания сделки.

При толковании учитывается одинаковое для всего завещания значение слов и понятий, а также общепринятое в соответствующей сфере значение терминов. Если буквальное значение слов или терминов не позволяет выяснить содержание отдельных частей завещания, его устанавливают путем сравнения с другими частями документа, его общим содержанием и намерениями сторон.

Если эти правила не позволяют определить волю наследодателя, суд принимает во внимание цель сделки, содержание предварительных переговоров, устоявшуюся практику отношений между сторонами, обычаи делового оборота, дальнейшее поведение сторон, текст типового договора и другие существенные обстоятельства.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда в постановлении от 23.09.2019 № 335/4131/18 подчеркнул, что толкование завещания не должно изменять волю наследодателя или подменять само завещание. Суд не имеет права распоряжаться имуществом вместо владельца. Толкование является лишь инструментом для выяснения воли наследодателя после его смерти, без изменения или дополнения содержания завещания, что может исказить его намерения.

Толкование может происходить как в рамках искового требования о разъяснении содержания завещания, так и, в частности, при рассмотрении требования об определении дополнительного срока для принятия наследства.

Учитывая, что завещание может содержать распоряжение о назначении наследников или определении наследственного имущества, толкование касается именно этих положений (постановление Кассационного гражданского суда от 23.02.2022 № 474/454/18).

