На Харківщині до кінця року відкриють 38 підземних шкіл

Підземні школи забезпечать безпечне навчання для 40 тисяч дітей.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що до кінця 2025 року в регіоні з’явиться 38 підземних шкіл, що стане найбільшою кількістю таких закладів в Україні.

«Ми зводимо найбільшу в Україні кількість підземних шкіл – до кінця року їх буде 38», — зазначив Синєгубов.

За його словами, ці безпечні простори дозволять забезпечити навчання для понад 40 тисяч дітей.

Він підкреслив, що будівництво підземних шкіл є інвестицією в безпеку, розвиток і майбутнє громад регіону.

Крім того, у Харківській області триває робота над створенням підземної обласної лікарні, реабілітаційного центру для дітей і ветеранів, а також нової онкологічної лікарні.

