В Харьковской области до конца года откроют 38 подземных школ

Подземные школы обеспечат безопасное обучение для 40 тысяч детей.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что до конца 2025 года в регионе появится 38 подземных школ, что станет самым большим количеством таких заведений в Украине.

«Мы строим самое большое в Украине количество подземных школ — до конца года их будет 38», — отметил Синегубов.

По его словам, эти безопасные пространства позволят обеспечить обучение для более 40 тысяч детей.

Он подчеркнул, что строительство подземных школ является инвестицией в безопасность, развитие и будущее общин региона.

Кроме того, в Харьковской области продолжается работа над созданием подземной областной больницы, реабилитационного центра для детей и ветеранов, а также новой онкологической больницы.

