В Харьковской области до конца года откроют 38 подземных школ

22:30, 11 октября 2025
Подземные школы обеспечат безопасное обучение для 40 тысяч детей.
Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что до конца 2025 года в регионе появится 38 подземных школ, что станет самым большим количеством таких заведений в Украине.

«Мы строим самое большое в Украине количество подземных школ — до конца года их будет 38», — отметил Синегубов.

По его словам, эти безопасные пространства позволят обеспечить обучение для более 40 тысяч детей.

Он подчеркнул, что строительство подземных школ является инвестицией в безопасность, развитие и будущее общин региона.

Кроме того, в Харьковской области продолжается работа над созданием подземной областной больницы, реабилитационного центра для детей и ветеранов, а также новой онкологической больницы.

