Послуга єМалятко знову повернулася в Дію для Києва та ще п’яти областей

Після технічної перерви сервіс єМалятко знову запрацював у Дії у Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.
єМалятко — це комплексна онлайн-послуга, яка дозволяє батькам оформити всі необхідні документи для новонародженої дитини в одному місці та за однією заявою на порталі «Дія».
Послуга включає реєстрацію народження та ще шість супутніх послуг для батьків, зокрема:
Додатково можна вибрати:
Для подання заяви потрібен лише номер медичного висновку або судового рішення про факт народження дитини.
