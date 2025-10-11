Послуга єМалятко знову повернулася в Дію для Києва та ще п’яти областей

Послуга включає реєстрацію народження та ще шість супутніх послуг для батьків.

Після технічної перерви сервіс єМалятко знову запрацював у Дії у Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.

єМалятко — це комплексна онлайн-послуга, яка дозволяє батькам оформити всі необхідні документи для новонародженої дитини в одному місці та за однією заявою на порталі «Дія».

Послуга включає реєстрацію народження та ще шість супутніх послуг для батьків, зокрема:

визначення походження дитини;

отримання дитиною податкового номера (РНОКПП) та УНЗР;

надання громадянства України;

внесення дитини в Реєстр пацієнтів.

Додатково можна вибрати:

призначення допомоги при народженні дитини;

виплата грошової компенсації за пакунок малюка.

Для подання заяви потрібен лише номер медичного висновку або судового рішення про факт народження дитини.

