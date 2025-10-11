Практика судів
  1. В Україні

Послуга єМалятко знову повернулася в Дію для Києва та ще п’яти областей

21:10, 11 жовтня 2025
Послуга включає реєстрацію народження та ще шість супутніх послуг для батьків.
Джерело фото: Suriyapong/Getty Images
Після технічної перерви сервіс єМалятко знову запрацював у Дії у Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.

єМалятко — це комплексна онлайн-послуга, яка дозволяє батькам оформити всі необхідні документи для новонародженої дитини в одному місці та за однією заявою на порталі «Дія».

Послуга включає реєстрацію народження та ще шість супутніх послуг для батьків, зокрема:

  • визначення походження дитини; 
  • отримання дитиною податкового номера (РНОКПП) та УНЗР; 
  • надання громадянства України; 
  • внесення дитини в Реєстр пацієнтів. 

Додатково можна вибрати: 

  • призначення допомоги при народженні дитини; 
  • виплата грошової компенсації за пакунок малюка.

Для подання заяви потрібен лише номер медичного висновку або судового рішення про факт народження дитини.

Судово-юридична газета

Telegram канал Sud.ua
