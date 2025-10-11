Услуга еМалятко снова доступна в Дии для Киева и еще пяти областей

После технического перерыва сервис еМалятко вновь заработал в Дии в Киеве, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.
еМалятко — это комплексная онлайн-услуга, которая позволяет родителям оформить все необходимые документы для новорожденного ребенка в одном месте и по одному заявлению на портале «Дия».
Услуга включает регистрацию рождения и еще шесть сопутствующих услуг для родителей, в частности:
Дополнительно можно выбрать:
Для подачи заявления нужен только номер медицинского заключения или судебного решения о факте рождения ребенка.
