Услуга еМалятко снова доступна в Дии для Киева и еще пяти областей

Источник фото: Suriyapong/Getty Images

После технического перерыва сервис еМалятко вновь заработал в Дии в Киеве, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.

еМалятко — это комплексная онлайн-услуга, которая позволяет родителям оформить все необходимые документы для новорожденного ребенка в одном месте и по одному заявлению на портале «Дия».

Услуга включает регистрацию рождения и еще шесть сопутствующих услуг для родителей, в частности:

определение происхождения ребенка;

получение ребенком налогового номера (РНОКПП) и УНЗР;

предоставление гражданства Украины;

внесение данных о ребенке в Реестр пациентов.

Дополнительно можно выбрать:

назначение помощи при рождении ребенка;

выплату денежной компенсации за «пакет малыша».

Для подачи заявления нужен только номер медицинского заключения или судебного решения о факте рождения ребенка.

