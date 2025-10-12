Практика судів
Чоловік копав черв’яків для риболовлі, а викопав 20 тисяч срібних монет, перли та прикраси

14:55, 12 жовтня 2025
6 кг срібла, 20 тисяч монет і прикраси XII століття знайшли біля Стокгольма.
Житель Швеції, копаючи черв’яків для риболовлі біля свого будинку неподалік від Стокгольма, знайшов скарб із приблизно 20 тисяч срібних монет раннього Середньовіччя, а також перлів і срібних прикрас. Про це повідомляє Live Science.

Загальна вага знахідки становить близько 6 кг, і вона зберігається в мідному казані, який із часом сильно зруйнувався. Місцевий житель одразу повідомив про знахідку владі, і зараз археологи досліджують скарб.

Антикварка зі Стокгольма Софія Андерсон зазначила, що це, ймовірно, один із найбільших срібних скарбів, коли-небудь виявлених у Швеції. Точну кількість монет ще не підраховано, але вчені припускають, що їх близько 20 тисяч або більше.

Аналіз показав, що більшість монет виготовлена в XII столітті. На деяких із них є напис «KANUTUS» — латинське ім’я короля Кнута I Ерікссона, який правив Швецією з 1167 по 1196 рік. Частина монет містить зображення цього короля.

Серед знахідок є рідкісні «єпископські монети», викарбувані впливовими єпископами. На них зображено єпископа з посохом, який символізує церковне служіння.

Лін Аннербек із Музею Середньовіччя в Стокгольмі підкреслила унікальність скарбу, адже подібних знахідок у Стокгольмі та його околицях раніше не було. Вона також зазначила, що на момент заховання скарбу Стокгольма ще не існувало — місто офіційно заснували в 1252 році, а до кінця XIII століття воно стало найбільшим у Швеції.

Вчені вказують, що кінець XII століття був «смутним часом» через спроби шведів колонізувати території Фінляндії. Ймовірно, заможна людина сховала скарб, щоб убезпечити його. Дослідження знахідки триває.

