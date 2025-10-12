Практика судов
  1. В Украине

Мужчина копал червей для рыбалки, а выкопал 20 тысяч серебряных монет, жемчуг и украшения

14:55, 12 октября 2025
6 кг серебра, 20 тысяч монет и украшения XII века нашли возле Стокгольма.
Мужчина копал червей для рыбалки, а выкопал 20 тысяч серебряных монет, жемчуг и украшения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житель Швеции, копая червей для рыбалки возле своего дома недалеко от Стокгольма, нашел клад из примерно 20 тысяч серебряных монет раннего Средневековья, а также жемчуга и серебряных украшений. Об этом сообщает Live Science.

Общий вес находки составляет около 6 кг, и она хранится в медном котле, который со временем сильно разрушился. Местный житель сразу сообщил о находке властям, и сейчас археологи исследуют клад.

Антиквар из Стокгольма София Андерсон отметила, что это, вероятно, одно из крупнейших серебряных сокровищ, когда-либо обнаруженных в Швеции. Точное количество монет еще не подсчитано, но ученые предполагают, что их около 20 тысяч или больше.

Анализ показал, что большинство монет изготовлено в XII веке. На некоторых из них есть надпись «KANUTUS» — латинское имя короля Кнута I Эрикссона, который правил Швецией с 1167 по 1196 год. Часть монет содержит изображение этого короля.

Среди находок есть редкие «епископские монеты», отчеканенные влиятельными епископами. На них изображен епископ с посохом, символизирующим церковное служение.

Лин Аннербек из Музея Средневековья в Стокгольме подчеркнула уникальность сокровища, ведь подобных находок в Стокгольме и его окрестностях ранее не было. Она также отметила, что на момент сокрытия сокровища Стокгольма еще не существовало — город официально основали в 1252 году, а к концу XIII века он стал крупнейшим в Швеции.

Ученые указывают, что конец XII века был «смутным временем» из-за попыток шведов колонизировать территории Финляндии. Вероятно, состоятельный человек спрятал сокровище, чтобы обезопасить его. Исследование находки продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Швеция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты одобрили законопроект о возобновлении плановых проверок разрешительных органов относительно выдачи ими разрешительных документов предпринимателям

Плановые проверки соблюдения разрешительными органами требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера будут возобновлены после принятия закона в целом.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

Верховная Рада рассмотрит новую редакцию Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук с коллегами предлагает ввести понятия «добропорядочность» и «снятие корпоративной вуали»

Руслан Стефанчук предлагает новую редакцию Гражданского кодекса, в которой появятся понятия «добропорядочность» (boni mores) и «снятие корпоративной вуали», а также будет закреплена презумпция частных правоотношений.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о возобновлении конкурсов на госслужбу

Конкурсы планируют возобновить с 1 июня 2026 года.

С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України