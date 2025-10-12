Мужчина копал червей для рыбалки, а выкопал 20 тысяч серебряных монет, жемчуг и украшения

6 кг серебра, 20 тысяч монет и украшения XII века нашли возле Стокгольма.

Житель Швеции, копая червей для рыбалки возле своего дома недалеко от Стокгольма, нашел клад из примерно 20 тысяч серебряных монет раннего Средневековья, а также жемчуга и серебряных украшений. Об этом сообщает Live Science.

Общий вес находки составляет около 6 кг, и она хранится в медном котле, который со временем сильно разрушился. Местный житель сразу сообщил о находке властям, и сейчас археологи исследуют клад.

Антиквар из Стокгольма София Андерсон отметила, что это, вероятно, одно из крупнейших серебряных сокровищ, когда-либо обнаруженных в Швеции. Точное количество монет еще не подсчитано, но ученые предполагают, что их около 20 тысяч или больше.

Анализ показал, что большинство монет изготовлено в XII веке. На некоторых из них есть надпись «KANUTUS» — латинское имя короля Кнута I Эрикссона, который правил Швецией с 1167 по 1196 год. Часть монет содержит изображение этого короля.

Среди находок есть редкие «епископские монеты», отчеканенные влиятельными епископами. На них изображен епископ с посохом, символизирующим церковное служение.

Лин Аннербек из Музея Средневековья в Стокгольме подчеркнула уникальность сокровища, ведь подобных находок в Стокгольме и его окрестностях ранее не было. Она также отметила, что на момент сокрытия сокровища Стокгольма еще не существовало — город официально основали в 1252 году, а к концу XIII века он стал крупнейшим в Швеции.

Ученые указывают, что конец XII века был «смутным временем» из-за попыток шведов колонизировать территории Финляндии. Вероятно, состоятельный человек спрятал сокровище, чтобы обезопасить его. Исследование находки продолжается.

