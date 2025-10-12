Практика судів
  1. В Україні

На Миколаївщині викрили військового, який торгував «посадами» у ЗСУ

15:31, 12 жовтня 2025
Молодший сержант за гроші обіцяв вплинути на керівництво, щоб поновити військового на службі та перевести його на «небойову» посаду.
На Миколаївщині викрили військового, який торгував «посадами» у ЗСУ
На Миколаївщині судитимуть військовослужбовця, який за гроші обіцяв вплинути на керівництво щодо повернення на службу та призначення на «небойову» посаду. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Слідством установлено, що у травні 2025 року молодший сержант запропонував військовослужбовцю, який самовільно залишив військову частину та мав намір повернутися до служби, за гроші «сприяння» у його поновленні.

Обвинувачений обіцяв переведення до іншого підрозділу, закриття кримінального провадження та призначення на посаду, не пов’язану з виконанням бойових завдань.

Чоловік запевняв, що має можливість вплинути на керівництво військової частини, що нібито гарантуватиме переведення військовослужбовця з резервного батальйону. У разі відмови погрожував переведенням до бойової бригади.

Після звернення військовослужбовця до правоохоронців подальші дії відбувалися під їх контролем.

Кошти передавалися у два етапи: спочатку 2 000 євро, після чого військовослужбовця призначили на посаду водія-заправника, а згодом ‒ 40 000 гривень, після одержання яких обвинуваченого затримали правоохоронці.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

прокуратура ЗСУ військові Миколаїв обвинувальний акт військовослужбовці

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

