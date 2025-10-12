На Миколаївщині викрили військового, який торгував «посадами» у ЗСУ

Молодший сержант за гроші обіцяв вплинути на керівництво, щоб поновити військового на службі та перевести його на «небойову» посаду.

На Миколаївщині судитимуть військовослужбовця, який за гроші обіцяв вплинути на керівництво щодо повернення на службу та призначення на «небойову» посаду. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Слідством установлено, що у травні 2025 року молодший сержант запропонував військовослужбовцю, який самовільно залишив військову частину та мав намір повернутися до служби, за гроші «сприяння» у його поновленні.

Обвинувачений обіцяв переведення до іншого підрозділу, закриття кримінального провадження та призначення на посаду, не пов’язану з виконанням бойових завдань.

Чоловік запевняв, що має можливість вплинути на керівництво військової частини, що нібито гарантуватиме переведення військовослужбовця з резервного батальйону. У разі відмови погрожував переведенням до бойової бригади.

Після звернення військовослужбовця до правоохоронців подальші дії відбувалися під їх контролем.

Кошти передавалися у два етапи: спочатку 2 000 євро, після чого військовослужбовця призначили на посаду водія-заправника, а згодом ‒ 40 000 гривень, після одержання яких обвинуваченого затримали правоохоронці.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

