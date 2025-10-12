Практика судов
  1. В Украине

В Николаевской области раскрыли военнослужащего, который торговал «должностями» в ВСУ

15:31, 12 октября 2025
Младший сержант за деньги обещал повлиять на руководство, чтобы восстановить военнослужащего на службе и перевести его на «небоевую» должность.
В Николаевской области будут судить военнослужащего, который за деньги обещал повлиять на руководство относительно возвращения на службу и назначения на «небоевую» должность. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Следствием установлено, что в мае 2025 года младший сержант предложил военнослужащему, самовольно покинувшему воинскую часть и намеревавшемуся вернуться на службу, за деньги «содействие» в его восстановлении.

Обвиняемый обещал перевод в другое подразделение, закрытие уголовного производства и назначение на должность, не связанную с выполнением боевых задач.

Мужчина уверял, что имеет возможность повлиять на руководство воинской части, что якобы гарантировало бы перевод военнослужащего из резервного батальона. В случае отказа он угрожал переводом в боевую бригаду.

После обращения военнослужащего в правоохранительные органы дальнейшие действия происходили под их контролем.

Деньги передавались в два этапа: сначала 2 000 евро, после чего военнослужащего назначили на должность водителя-заправщика, а затем ‒ 40 000 гривен, после получения которых обвиняемого задержали правоохранители.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

