Практика судів
  1. В Україні

Отримав бойову повістку, але не прийшов до ТЦК — на Миколаївщині чоловіка судили за ухилення від мобілізації

23:00, 12 жовтня 2025
Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.
Отримав бойову повістку, але не прийшов до ТЦК — на Миколаївщині чоловіка судили за ухилення від мобілізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Миколаївщині чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

В суді доведено, що мешканець Горохівської об’єднаної територіальної громади визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії.

Чоловік під особистий підпис отримав повістку, у якій було зазначено дату прибуття до ТЦК.

Проте у вказану дату він не з’явився до центру без поважних причин.

Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Вирок наразі не набрав законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Миколаїв повістка вирок ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс до Ради законопроект про обмін даними між ЕСОЗ, де фіксуються дані про здоров’я, системами МВС і базою перетину кордону

Така взаємодія дозволить більш точно перевіряти документи, податкові номери та інші відомості, заявили в уряді.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Одночасне твердження стороною захисту про те, що особа не отримувала хабаря, і про те, що мала місце провокація, є взаємовиключними — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що якщо сторона захисту стверджує, що має місце провокація злочину, то висунення цієї версії передбачає визнання факту отримання особою неправомірної вигоди.

КПК не вимагає долучати до клопотання прокурора про проведення обшуку виключно оригінали документів – Верховний Суд

Прокурор не надав оригіналів документів під час звернення з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ДВС – що вирішив Верховний Суд.

Уряд заклав можливість вилучення з публічного Реєстру тих судових рішень, де фігурують критично важливі суб’єкти

Кабмін дав власне визначення терміну «оприлюднення», заклавши таким чином можливість Міноборони ініціювати виключення з Реєстру судових рішень тих рішень, де згадуються критично важливі підприємства, установи чи організації.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду