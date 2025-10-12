Отримав бойову повістку, але не прийшов до ТЦК — на Миколаївщині чоловіка судили за ухилення від мобілізації

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

На Миколаївщині чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

В суді доведено, що мешканець Горохівської об’єднаної територіальної громади визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії.

Чоловік під особистий підпис отримав повістку, у якій було зазначено дату прибуття до ТЦК.

Проте у вказану дату він не з’явився до центру без поважних причин.

Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Вирок наразі не набрав законної сили.

