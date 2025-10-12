Получил боевую повестку, но не пришел в ТЦК — в Николаевской области мужчину судили за уклонение от мобилизации

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

В Николаевской области мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Об этом сообщает областная прокуратура.

В суде доказано, что житель Гороховской объединенной территориальной громады признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается заключением военно-врачебной комиссии.

Мужчина под личную подпись получил повестку, в которой была указана дата прибытия в территориальный центр комплектования.

Однако в указанную дату он не явился в центр без уважительных причин.

Таким образом, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

