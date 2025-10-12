Мер Дніпра пропонує не поспішати з опаленням через загрозу нових ударів по енергетиці

Філатов закликав запустити опалення пізніше і одночасно по всій країні.

Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав голів територіальних громад України відкласти початок опалювального сезону, щоб захистити енергетичну систему від ворожих ударів.

Він наголосив, що через масовані обстріли енергетичної інфраструктури цього року опалювальний сезон варто розпочати якомога пізніше, причому одночасно по всій країні. Філатов закликав громади об’єднатися та провести консультації з урядом, НАК «Нафтогаз», «Укренерго» та іншими відомствами.

«Опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні. Постійно тягнути ковдру на себе не вийде. Показова "турбота" про завчасно теплі батареї мешканців ваших міст врешті зробить лише гірше», — зазначив Філатов.

Зазвичай рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб не перевищує +8 градусів. Проте Філатов вважає, що цього року слід відійти від цього нормативу, щоб мінімізувати ризики для енергосистеми, хоча повністю захистити її від атак не вдасться.

