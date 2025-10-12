Мэр Днепра предлагает не спешить с отоплением из-за угрозы новых ударов по энергетике

Филатов призвал запустить отопление позже и одновременно по всей стране.

Городской голова Днепра Борис Филатов призвал глав территориальных общин Украины отложить начало отопительного сезона, чтобы защитить энергетическую систему от вражеских ударов.

Он подчеркнул, что из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры в этом году отопительный сезон стоит начинать как можно позже, причем одновременно по всей стране. Филатов призвал общины объединиться и провести консультации с правительством, НАК «Нафтогаз», «Укрэнерго» и другими ведомствами.

«Отопительный сезон должен начаться как можно позже. И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране. Постоянно тянуть одеяло на себя не получится. Показательная «забота» о преждевременном обогреве батарей жителей ваших городов в итоге только ухудшит ситуацию», — отметил Филатов.

Обычно решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток не превышает +8 градусов. Однако Филатов считает, что в этом году следует отойти от этого норматива, чтобы минимизировать риски для энергосистемы, хотя полностью защитить ее от атак не удастся.

